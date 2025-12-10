Lo chef del ‘Famiglia Rana’ bistellato a Vallese di Oppeano racconta una tavola da sogno La sua ricetta è un secondo piatto
Lo chef Francesco Sodano, del ristorante ’Famiglia Rana’ a Vallese di Oppeano, con due Stelle Michelin, condivide la sua ricetta per un secondo piatto natalizio: il baccalà fritto con le papaccelle arrosto, un classico che non può mancare sulle tavole festive. Situato nell’oasi della Valle del Feniletto, il ristorante nasce da un’idea di Gian Luca Rana, amministratore delegato del Gruppo Rana.
"Il piatto che non deve mai mancare a Natale? Il baccalà fritto con le papaccelle arrosto". È il consiglio di Francesco Sodano, chef del ristorante ’Famiglia Rana’ nato da un’idea di Gian Luca Rana, amministratore delegato del Gruppo Rana, aperto a pochi chilometri da Verona, nella natura incontaminata dell’oasi della Valle del Feniletto e premiato di recente con due Stelle Michelin. Grande appassionato di storia, Rana ha voluto che il ristorante fosse un punto di incontro, attraverso l’arte, di luoghi tempi e culture apparentemente distanti, ma unite nella centralità della materia. "Qui – sottolinea Sodano – cerchiamo di far sentire gli ospiti come a casa, attraverso il connubio tra territorio, creatività, gusto e ricerca tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
