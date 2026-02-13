La Rete Giovani Next Generation Piacenza diventa struttura permanente di consultazione e confronto

L’iniziativa si inserisce in una traiettoria coerente che ha visto il Comune dotarsi di strumenti strutturali di programmazione, partecipazione e valutazione, tra cui la Valutazione di Impatto Generazionale (Vig) La Giunta comunale ha approvato la delibera che istituisce la Rete Giovani "Next Generation Piacenza", definendone il modello di governance e approvando la Carta dei Valori che ne orienterà il funzionamento. La Rete nasce come ecosistema strutturato e stabile di democrazia partecipativa, con l’obiettivo di mettere in connessione e valorizzare organismi, spazi e percorsi di partecipazione giovanile già attivi sul territorio, garantendo modalità di coinvolgimento aperte, inclusive e continuative delle giovani generazioni nelle politiche pubbliche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

