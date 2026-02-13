La radio sta scomparendo dal cruscotto delle auto? L’allarme di Confindustria sui nuovi modelli che privilegiano la musica da smartphone

Confindustria segnala che sempre più auto moderne eliminano la radio dal cruscotto, preferendo lo streaming musicale dal telefono. La causa principale è la crescente diffusione dei sistemi di intrattenimento digitale, che offrono una vasta scelta di brani senza dover cambiare stazione. Questa tendenza si nota soprattutto tra i nuovi modelli di vetture, dove il display touchscreen sostituisce i tradizionali pulsanti della radio. La decisione delle case automobilistiche risponde alla domanda di tecnologia più avanzata e connessa.

Auto e radio, un binomio che per decenni ha accompagnato milioni di italiani tra traffico, notiziari del giorno e hit del momento. Eppure, non è detto che le cose continueranno a funzionare così anche in futuro. Anzi, oggi sembra più probabile il contrario. È per questo che in occasione della Giornata mondiale della Radio, che si celebra ogni anno il 13 febbraio, Confindustria Radio Televisioni ha lanciato la campagna «#RadioInAuto» per accendere i riflettori su un rischio concreto: la progressiva scomparsa della radio dai cruscotti delle nuove automobili. Più schermi digitali, meno radio. In Italia ogni giorno sono 35 milioni le persone che ascoltano la radio, di cui 26 milioni mentre sono in auto.🔗 Leggi su Open.online

Antonio Marano di Confindustria Radio Tv ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla crescente diffusione di auto prive di radio, evidenziando che questa scelta rischia di limitare la libertà di ascolto degli automobilisti.

