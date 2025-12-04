Il grido d’allarme di Antonio Marano Presidente confindustria Tv a RTL 102.5 | Le big tech non investono sul territorio Danneggiati da anni radio tv e giornali
“Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell’ascolto” Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, interviene su RTL 102.5, per spiegare l’appello dell’industriadell’informazione a favore di politiche di sostegno e normative per il mercato. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. L’ IMPATTO DELLE BIG TECH SULL’INFORMAZIONE «Allora, prima di tutto tenterò di essere un po’ chiaro, anche perché logicamente vorremmo farne un’analisi da un punto di vista non solo commerciale ma anche tecnologico. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Situazione tragica: il grido di allarme di Coldiretti per il lago e la brianza.... Vai su Facebook
Cedono le grondaie e cornicioni a rischio caduta: grido di allarme delle palazzine Ater del Tufello roma.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Il caso Sergio e il doppiopesismo di Marano in Rai - Il presidente facente funzione ha cercato inutilmente di mettere in discussione il dg, reo di ricoprire un duplice incarico. Lo riporta lettera43.it
Rai, assalto leghista al dg Sergio ma il blitz di Marano fallisce - È da prima dell’estate che la Lega ha messo nel mirino Roberto Sergio, il direttore generale della Rai che proprio ... Come scrive repubblica.it
Marano: Invasione OTT, diritto informazione a rischio, tassa sui big tech per l’editoria - A lanciarlo è Antonio Marano, manager molto ascoltato nel mondo dei media e da pochi mesi presidente di Confindustria Radio Televisioni ... Secondo primaonline.it