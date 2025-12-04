“Stanno costruendo auto senza radio, la mobilità è il primo punto di riferimento dell’ascolto” Antonio Marano, Presidente di Confindustria Radio TV, interviene su RTL 102.5, per spiegare l’appello dell’industriadell’informazione a favore di politiche di sostegno e normative per il mercato. All’interno di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi, Massimo Lo Nigro e Lucrezia Bernardo. L’ IMPATTO DELLE BIG TECH SULL’INFORMAZIONE «Allora, prima di tutto tenterò di essere un po’ chiaro, anche perché logicamente vorremmo farne un’analisi da un punto di vista non solo commerciale ma anche tecnologico. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il grido d’allarme di Antonio Marano (Presidente confindustria Tv) a RTL 102.5: “Le big tech, non investono sul territorio. Danneggiati da anni radio, tv e giornali”