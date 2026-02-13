Antonio Marano Confindustria Radio Tv | Auto senza radio? Vuol dire non essere autonomi nel decidere cosa ascoltare

Antonio Marano di Confindustria Radio Tv ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla crescente diffusione di auto prive di radio, evidenziando che questa scelta rischia di limitare la libertà di ascolto degli automobilisti. Marano ha spiegato che la radio, fin dalle sue origini, rappresenta un elemento di autonomia e libertà, e che con circa 30 milioni di italiani che ascoltano radio in auto, si tratta di un fenomeno ancora molto diffuso e insostituibile. Tra le cause principali, Marano indica le nuove tecnologie e le auto senza sistemi di ascolto tradizionali, che potrebbero portare a una diminuzione significativa dell’accesso ai contenuti radio

"La radio é libera, la storia della radio é quella con cui abbiamo iniziato tutti. Avere la radio in auto significa che 30 milioni di ascoltatori - dei 35 milioni che fanno parte dell'ascolto totale- la fruiscono in auto". Così, il presidente di Confindustria Radio Tv nel corso di Non stop news. "Tutti gli editori si stanno muovendo in un solo modo per far capire alla politica che non siamo contro l'evoluzione, ma la tecnologia non può decidere cosa ascoltare", aggiunge Antonio Marano nella giornata Mondiale della radio. Auto senza radio: il rischio c'é "Abbiamo avuto leggi pesanti contro l'uso del cellulare in auto.