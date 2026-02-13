La protesta del ristoratore seduto in mezzo alla strada vuota I cantieri ci hanno messo in ginocchio

Nicola Calò, ristoratore di Bellaria, si è seduto in mezzo alla strada vuota sotto la pioggia per protestare contro i cantieri che, a suo dire, gli hanno messo in ginocchio. La sua immagine, scattata ieri pomeriggio, mostra il socio dei ristoranti “Bell’aria” e “Alice” sul lungomare Pinzon, ora anche proprietario della Trattoria “Il Brigante” a Santarcangelo, che intende così attirare l’attenzione sulle difficoltà causate dai lavori di riqualificazione nella zona.

La protesta di un ristoratore di Bellaria: "Qui solo cantieri e zero clienti. Abbiamo salvato lo stipendio a dieci famiglie solo grazie all'apertura di un'altra trattoria a Santarcangelo" Una foto in mezzo alla strada, seduto sotto la pioggia, come segno di protesta. E' questa l'iniziativa di Nicola Calò, socio titolare dei ristoranti "Bell'aria" e "Alice" sul lungomare Pinzon a Bellaria e da qualche mese titolare della Trattoria "Il Brigante" a Santarcangelo. L'imprenditore lancia un duro affondo contro i lavori pubblici in corso sul lungomare Pinzon che hanno, a suo avviso, "di fatto chiuso l'asse principale della località penalizzando in maniera pesante decine di attività e famiglie".

