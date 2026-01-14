La partita Bologna-Milan si svolgerà di nuovo in settimana, suscitando reazioni tra i tifosi. In particolare, la Curva Sud ha espresso il proprio dissenso attraverso i social, evidenziando il disagio di dover affrontare un evento così importante in un giorno lavorativo. La protesta online riflette le preoccupazioni e le opinioni dei supporter riguardo alla programmazione delle gare, evidenziando la rilevanza del rapporto tra tifoseria e calendario delle competizioni.

La Curva Sud ha protestato sui social dopo la decisione di disputare la partita Bologna-Milan di martedì. Ecco la polemica dal profilo Instagram del tifo organizzato rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan di nuovo in mezzo alla settimana, la Curva Sud non ci sta e protesta su Instagram

Serie A, l'Inter travolge il Bologna e torna in vetta: 3-1; Dan Peterson compie 90 anni: “L’Italia e Milano sono casa mia da mezzo secolo”; Inter devastante ma... 'poco cinica': nella corsa a tre con Napoli e Milan servirà esserlo; Rinvio di Bologna-Milan nell'ottobre 2024, l’udienza per il ricorso al TAR andrà in scena nel maggio 2026.

Perché in Supercoppa a Riad ci sarà ancora lo sciopero dei tifosi di Inter, Bologna, Napoli e Milan - Nuovo braccio di ferro tra le tifoserie organizzate e la Lega Serie A: per la Supercoppa Italiana in programma a Riad nuovo sciopero degli ultrà delle 4 squadre presenti in Arabia Saudita. fanpage.it

L'Inter vendica Riad: Bologna travolto e nuovo sorpasso al Milan in vetta | Pagelle - Una serata da Inter e una serata da Lautaro: la migliore (o quasi) espressione della squadra nerazzurra e del suo capitano portano tre punti e la conferma del primato in classifica. msn.com