La soap spagnola La Promessa si prepara a regalarci una settimana ricca di colpi di scena. Curro si dichiara finalmente ad Angela, mentre arriva Emilia, pronta a sconvolgere le dinamiche tra i personaggi. Intanto, Lorenzo si organizza per la sua festa di compleanno, creando aspettative tra i fan. La trama si infittisce e le puntate dal 8 al 13 febbraio potrebbero cambiare le carte in tavola.

I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di vedere come evolverà la storia tra Curro e Angela e le puntate in onda dall’8 al 13 febbraio potrebbero essere decisive. Ci sarà poi l’arrivo di Emilia, una nuova infermiera assunta da Leocadia, e un po’ di scompiglio per la festa di compleanno di Lorenzo. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4. Anticipazioni La Promessa: Curro dichiara ad Angela il suo amore. Era da tempo che aspettavamo di assistere alla dichiarazione d’amore di Curro ad Angela, e nelle prossime puntate finalmente il giovane deciderà di confessarle i suoi sentimenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 13 febbraio 2026: Curro si dichiara ad Angela, arriva Emilia, Lorenzo organizza la sua festa di compleanno

Approfondimenti su La Promessa

Ecco le anticipazioni settimanali di La Promessa dal 24 al 30 gennaio 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LA PROMESSA ANTICIPAZIONI - RITORNO DA BRIVIDI! JANA SVELA IL SUO PIANO SEGRETO E TUTTO CAMBIA..

Ultime notizie su La Promessa

Argomenti discussi: La Promessa soap su Rete 4, anticipazioni delle puntate; La Promessa Anticipazioni 1° febbraio 2026: Catalina dà alla luce il suo secondo figlio e Adriano scopre tutta la verità; La Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre...; La Promessa, le anticipazioni settimanali dal 1° al 7 febbraio 2026: la confessione di Catalina.

La Promessa, anticipazioni settimanali dall’8 al 13 febbraio 2026: Curro si dichiara ad Angela, arriva Emilia, Lorenzo organizza la sua festa di compleannoI fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di vedere come evolverà la storia tra Curro e Angela e le puntate in onda dall’8 al 13 febbraio potrebbero essere decisive. Ci sarà poi ... superguidatv.it

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 gennaio 2026: incredibile scoperta di CurroMossa sorprendente di Curro permette di scoprire una verità fin qui celata: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 24 al 30 gennaio. superguidatv.it

Cosa succederà a la prossima settimana Ecco le ' : -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/la-promessa-anticipazioni-dall8-al-14-febbraio-2026/ facebook

La Promessa, anticipazioni drammatiche: Angela compie la sua vendetta marchenews24.it/la-promessa-an… x.com