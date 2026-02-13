Finn si presenta alle nozze di Deacon e Sheila, un evento che scatena la sorpresa di Steffy, che scopre la presenza del fratello alla cerimonia.

Continua l’appuntamento in daytime con Beautiful, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato pomeriggio. Cosa accadrà nella settimana dal 14 al 20 febbraio? La soap americana più longeva promette di regalarci una settimana ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Beautiful. trame e anticipazioni al 20 febbraio. A casa di Steffy, la figlia di Ridge e Liam sono immersi in un clima apparentemente sereno, mentre le bambi ne sono a giocare dai vicini. Al di là di quanto potrebbe sembrare però, Steffy è in uno stato di agitazione: Finn è uscto per recarsi a prendere delle pizze a Il Giardino e non è ancora rientrato. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni settimanali dal 14 al 20 febbraio 2026: Finn partecipa alle nozze di Deacon e Sheila (e Steffy lo scopre)

Approfondimenti su beautiful anticipazioni

Questa settimana Finn si ritrova a partecipare alle nozze di Sheila e Deacon, anche se la moglie Steffy gli aveva detto di non andarci.

Ultime notizie su beautiful anticipazioni

Argomenti discussi: Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 febbraio 2026; Beautiful, anticipazioni settimanali dal 7 al 13 febbraio 2026: Deacon e Sheila sposi (ma in pochi approvan...; Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2026; Beautiful: le anticipazioni settimanali dal 2 al 7 febbraio 2026: Steffy in crisi.

Anticipazioni Beautiful, trame dal 16 al 21 febbraioBeautiful: anticipazioni puntate dal 16 al 21 febbraio. Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

Beautiful, le anticipazioni della prossima settimana dal 16 al 21 febbraio: Katie sorprende Bill baciare PoppySospetti e litigi caratterizzeranno le prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda in prima visione su Canale 5 - dove è in programmazione - da lunedì a sabato prossimi ... ilmattino.it

E vissero per sempre felici e contenti Ecco che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-anticipazioni-sheila-sposa-deacon-e-i-forrester-tremano - facebook.com facebook