La procura durissima col Comune | Aspetti eversivi col via libera alle Scia nell' urbanistica

La procura di Milano accusa duramente il Comune, definendo “aspetti eversivi” la determina del 2018 che ha introdotto l’uso della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al posto del permesso di costruire, un cambiamento che, secondo gli inquirenti, mette a rischio la regolarità urbanistica della città. La decisione, presa senza un piano attuativo chiaro, ha aperto la strada a pratiche edilizie meno controllate, e tra le carte dell’indagine spicca un dettaglio che evidenzia come questa scelta abbia favorito interessi specifici.

L'accusa in una memoria depositata al processo su Torre Milano. La Scia avrebbe permesso di evitare i piani attuativi che, per la procura, restano fondamentali quando il carico di nuovi abitanti supera alcuni limiti La determina dirigenziale del 2018 con cui il Comune di Milano ha introdotto l'uso della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) al posto del permesso di costruire con conseguente piano attuativo presenterebbe "aspetti eversivi". Lo si legge nella memoria depositata dalla procura di Milano al processo su Torre Milano di via Stresa (zona Maggiolina), che vede otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, tra cui l'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni.