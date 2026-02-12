Skeletonista ucraino sfida il CIO | elmetto con volti dei caduti un gesto di memoria e denuncia alle Olimpiadi

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, il skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha deciso di fare qualcosa di diverso. Durante la gara del 12 febbraio, ha indossato un elmetto con i volti degli atleti ucraini morti nel conflitto con la Russia. La sua scelta ha attirato l’attenzione, ma ha anche rischiato di essere squalificato. Heraskevych ha voluto usare lo spazio olimpico per ricordare i compagni e denunciare le violenze, sfidando le regole dell’organizzazione. La protesta silenziosa ha sus

L'Elmetto della Memoria: La Protesta Silenziosa di uno Skeletonista Ucraino alle Olimpiadi. Lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha scelto di sfidare le regole olimpiche durante le competizioni del 12 febbraio 2026, presentando un elmetto personalizzato con i volti degli atleti ucraini caduti nel conflitto con la Russia. Il gesto, compiuto in un contesto di elevata tensione internazionale, potrebbe portare alla sua squalifica, ma l'atleta ha espresso la sua determinazione a non recedere di fronte a tale possibilità, trasformando una gara sportiva in un atto di accusa e di memoria. Un Omaggio Visibile alla Tragedia Ucraina.

