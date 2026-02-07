Schlein | Possiamo vincere le prossime elezioni infatti la destra vuole cambiare regole del gioco – Il video

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto che si può vincere alle prossime elezioni. Durante un intervento, ha evidenziato che la destra cerca di cambiare le regole del gioco. Schlein ha anche detto che il partito può essere fiero dei risultati ottenuti finora, sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2026 "Possiamo essere orgogliosi dei risultati che abbiamo portato tutti nel partito, maggioranza e minoranza. Guardate la strada che abbiamo fatto. Ci abbiamo messo tre anni a ricostruire una coalizione uguale in tutte le Regioni e tre anni a vedere i sondaggi indicare chiaramente che la partita per le prossime elezioni è già aperta. La nostra linea testardamente unitaria, dentro e fuori, ha portato risultati concreti che sono di tutto il partito, maggioranza e minoranze, e che sono innegabili persino dalla destra. Non a caso una settimana fa un esponente di Fratelli d'Italia ha detto che la priorità adesso è cambiare la legge elettorale, perché con questa si pareggia.🔗 Leggi su Open.online

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, torna a parlare di vittoria alle prossime elezioni.

In un intervento deciso, Schlein invita a unire le forze per cambiare il panorama politico italiano.

Schlein: Possiamo vincere le prossime elezioni, infatti la destra vuole cambiare regole del gioco

