Milano – A una settimana esatta dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina la presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha tracciato un primo bilancio, anche sulla “formula” dei Giochi diffusi, al suo debutto proprio in questa edizione italiana: “È un processo che stiamo imparando ad apprezzare e capire. Certo, ci sono numerose criticità ma il back è molto positivo nell'esperienza di tutti coloro che vi stanno partecipando. Sono molto contenta che gli atleti apprezzino moltissimo le sedi di gara, che sono iconiche. I campi di gioco sono eccellenti e l'esperienza per gli atleti è uguale dovunque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La presidente del Cio Coventry: "Giochi diffusi promossi. Pelle d'oca per Brignone e Lollobrigida. Caso Heraskevych? Credo nelle regole"

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Cortina d’Ampezzo per valutare le Olimpiadi 2026 e si è detta soddisfatta dei progressi fatti dall’Italia.

La presidente del CIO Kirsty Coventry ha preso parte oggi alla cerimonia di accensione della fiaccola delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina.

«Lei è la presidente del Cio?», Laura Mattarella non risponde ma sorrideLa figlia del presidente durante una passeggiata a Cortina d’Ampezzo per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 ... video.corriere.it

Milano Cortina, la presidente del Cio Kirsty Coventry ai volontari: «Voi la fonte segreta della magia dei Giochi»La numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, insieme al presidente della Fondazione, Malagò, ha visitato il Main Media Center di Milano per incontrare una parte dei 18mila volontari dei Giochi ... milano.corriere.it

L’ucraino Vladyslav Heraskevych non è sceso a compromessi nemmeno con Kirsty Coventry, presidente del Cio, ed è stato squalificato perché non ha voluto indossare un casco diverso da quello scelto come tributo ai 24 atleti ucraini uccisi dall’inizio dell’inva - facebook.com facebook

CIO, le lacrime di Coventry per l'ucraino Heraskevych: "Gli ho parlato da atleta" sport.sky.it/olimpiadi/vide… #SkySport #CIO #Heraskevych #MilanoCortina2026 x.com