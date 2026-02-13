Olimpiadi 2026 la presidente del Cio Kirsty Coventry promuove i Giochi in Italia

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato Cortina d’Ampezzo per valutare le Olimpiadi 2026 e si è detta soddisfatta dei progressi fatti dall’Italia. La sua visita è arrivata subito dopo la squalifica dell’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, che indossava un casco commemorativo per gli atleti ucraini uccisi in guerra. Coventry ha poi raggiunto il Main Media Center di Milano, dove ha confermato il suo supporto ai Giochi in Italia.

Dopo la giornata trascorsa a Cortina d'Ampezzo per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi 2026 e a poche ore dalla squalifica del campione ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych per il casco con cui avrebbe gareggiare per ricordare gli atleti connazionali uccisi in guerra dalla Russia, la presidente del Cio Kirsty Coventry è arrivata a Milano, dove ha raggiunto il Main Media Center. Coventry sta cercando di lasciarsi alle spalle le polemiche arrivate da Kiev e stamattina ha promosso il lavoro svolto dagli organizzatori italiani dei Giochi di Milano Cortina 2026. Pur riconoscendo le difficoltà che derivano da un'Olimpiade diffusa, non ha risparmiato complimenti.