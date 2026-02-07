Centro Europe Direct all’Università Un corso incontro coi parlamentari e la mostra dei pittori del Palio

Questa mattina all’Università di Siena si è tenuto il centro Europe Direct. Dopo l’approvazione della Commissione Europea, l’ateneo ha organizzato un corso, incontrato i parlamentari e aperto una mostra con i pittori del Palio. L’evento ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso di tematiche europee e locali. La presenza dei parlamentari ha attirato l’attenzione e ha dato maggiore visibilità all’iniziativa.

"Per il nostro Ateneo è una grande soddisfazione la conferma del Centro Europe Direct Siena da parte della Commissione Europea. Questo riconosce il lavoro svolto negli ultimi anni, conferma e rinforza la vocazione europea della nostra Università e l'impegno per la promozione dei valori fondanti della cittadinanza europea", così il professor Massimiliano Montini, delegato del rettore alla cittadinanza europea, annuncia il rinnovo del finanziamento europeo fino al 2030 del Centro Europe Direct Siena. Dal 2010 il Centro Europe Direct Siena opera all'Università promuovendo l'informazione e la conoscenza delle politiche e delle opportunità offerte dall'Ue.

