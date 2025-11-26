Il sindaco Semperboni? Uno squilibrato Fatto gravissimo querelerò
Albino. Il tema della discussione, come spesso accade nei Comuni bergamaschi, era la sanità territoriale. Si discuteva della possibilità che i sette medici ospitati nell’ambulatorio di via Volta si spostino in un’altra sede, forse in un paese confinante, quando lunedì sera in Consiglio comunale ad Albino il discorso è uscito dalla città del Moroni per arrivare fino all’alta Val Seriana. Lorenzo Bertacchi (FdI), capogruppo di maggioranza, ha citato l’impegno di Walter Semperboni, sindaco di Valbondione, nel cercare di garantire la presenza di medici di base nel suo Comune. In un successivo intervento, il consigliere di minoranza Giacomo Carrara ha definito Semperboni “uno squilibrato” rimandando al riferimento usato da Bertacchi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
