Mele d' Oro I Vestiti speciali dell' Imperatore

Il 18 gennaio 2026 alle 16:30, Europa Teatri presenta

Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16:30 Europa Teatri torna in scena con una delle nuove produzioni per ragazzi, Mele d'OroI Vestiti speciali dell'Imperatore, ideae regia di Chiara Rubes, con Leonardo Benassi, Eleonora Bertani, Giovanni Panizzi, testo di Paola Silva, collaborazione artistica. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

