Mele d' Oro I Vestiti speciali dell' Imperatore
Il 18 gennaio 2026 alle 16:30, Europa Teatri presenta
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16:30 Europa Teatri torna in scena con una delle nuove produzioni per ragazzi, Mele d'OroI Vestiti speciali dell'Imperatore, ideae regia di Chiara Rubes, con Leonardo Benassi, Eleonora Bertani, Giovanni Panizzi, testo di Paola Silva, collaborazione artistica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: 'Mele d'Oro, i Vestiti speciali dell'Imperatore' a Europa Teatri
Leggi anche: Truffatori vestiti da carabinieri raggirano un’anziana sola. Spariti da casa i gioielli in oro
Mele d'Oro, I Vestiti speciali dell'Imperatore - Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 16:30 Europa Teatri torna in scena con una delle nuove produzioni per ragazzi, Mele d'Oro_I Vestiti speciali dell'Imperatore, ideae regia di Chiara Rubes, con Leonard ... parmatoday.it
**Scrittori e manie assurde** Gli autori che amiamo avevano spesso abitudini ai limiti della follia: Victor Hugo pare che scrivesse nudo per evitare di uscire di casa e distrarsi (dando i vestiti al maggiordomo con l'ordine di non ridarglieli fino a capitolo finito). Bal - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.