Pista ciclabile a Savio | Nuova illuminazione

La pista ciclabile che collega via Martiri Focaccia al ponte di Savio, che rappresenta formalmente il confine tra i Comuni di Cervia e Ravenna, sarà presto illuminata con un intervento complessivo di 45mila euro. Il finanziamento rientra in un progetto più ampio del Comune di Cervia volto a rinforzare l’ illuminazione pubblica in alcune aree in cui era necessario un intervento di questo genere. E la pista ciclabile di Savio si colloca perfettamente in questo quadro, considerando la forte frequentazione giornaliera, in particolare, di ragazzini e operai. I lavori dovrebbero iniziare a febbraio e prevedono l’installazione di 16 lampioni a led alti una decina di metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

