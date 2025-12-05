S embra la sceneggiatura di un sequel di Sister Act, invece è cronaca pura, condita da un pizzico di rivoluzione digitale. Le protagoniste sono Bernadette, Regina e Rita, tre suore in Austria rispettivamente di 88, 86 e 82 anni, che hanno deciso di non arrendersi alla pensione forzata. Ribattezzate dal web le “suore ribelli”, le tre donne sono diventate un vero caso mediatico: prima sono fuggite dalla casa di riposo in cui erano state trasferite contro la loro volontà, poi hanno occupato il loro vecchio convento, il Kloster Goldenstein, e infine hanno conquistato i social network. Suor Germana, le trasmissioni televisive e i libri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ultraottantenni e con tanta voglia di "combattere": tre consorelle austriache sono diventate delle vere star sui social per la sfida lanciata alla diocesi