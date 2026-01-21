Chiara Ferragni ritorna nel mondo della moda come testimonial per Guess, segnando una fase di ripartenza dopo il recente episodio giudiziario. A Milano, l'influencer ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto in un periodo complesso. Questa collaborazione rappresenta un nuovo inizio, sottolineando la sua volontà di riprendere con serenità e determinazione la propria attività nel settore.

Milano, 21 gennaio 2026 – A pochi giorni dalla fine del Pandorogate, la vicenda giudiziaria in cui Chiara Ferragni è stata prosciolta con rito abbreviato dall'accusa di truffa aggravata, arriva la prima importante collaborazione nella moda per l'imprenditrice digitale. Chiara Ferragni dopo la sentenza: “Ho pagato e chiesto scusa. Oggi non festeggio una vittoria, chiudo un capitolo” Marciano: "Forte connessione con Chiara”. Ferragni infatti è il nuovo volto della campagna pubblicitaria globale per la primaveraestate 2026 di Guess, scattata dai Morelli Brothers. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni? (@chiaraferragni) “Fin dall'inizio abbiamo sentito una forte connessione con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e, naturalmente, la sua bellezza erano perfettamente in linea con lo spirito Guess - spiega Paul Marciano, co-fondatore e chief creative officer di Guess – rappresenta una donna che crede in sé stessa e va avanti con determinazione”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiara Ferragni testimonial per Guess, la ripartenza dopo il Pandorogate: “Grazie per credere in me in questo periodo complesso”

Chiara Ferragni chiude il Pandorogate: ‘Questo processo non doveva esistere’, replica Lucarelli e ipotesi NetflixChiara Ferragni conclude il suo percorso giudiziario relativo al Pandorogate, affermando che il processo non avrebbe dovuto aver luogo.

Pandorogate, Chiara Ferragni assolta per improcedibilità. L'influencere: "Sono commossa, grazie ai miei follower"Chiara Ferragni è stata assolta dai giudici di Milano per improcedibilità, poiché il reato contestato è stato ridimensionato a truffa semplice, non più aggravata.

