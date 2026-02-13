L’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Guzzardi ha inaugurato la mostra “Il carnevale ecologico” nella stazione metro Giovanni XXIII, nata per unire la festa del Carnevale con l’educazione ambientale, coinvolgendo i bambini delle scuole primarie in decorazioni fatte con materiali riciclati e naturali.

L’esposizione, visitabile sino al 17 febbraio, raccoglie i lavori artistici, individuali e collettivi, realizzati dai numerosi studenti coinvolti Tra gli eventi in programma, una sfilata in maschera nelle vie del centro storico il prossimo 16 febbraio che ha reso necessario, a tutela della sicurezza pubblica, l’emanazione di una Ordinanza dell’Ufficio del Traffico Urbano che istituisce il divieto di transito veicolare, dalle ore 9.30 e sino a conclusione dell’evento, nelle vie Zurria, Fornaciai (da via Cristoforo Colombo a via Grimaldi), Grimaldi (da via Fornaciai a piazza Federico di Svevia), San Sebastiano, Transito (da via Castello Ursino a via Auteri), Auteri (da via Transito a piazza Mazzini).🔗 Leggi su Cataniatoday.it

