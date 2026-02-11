Nella stazione metro Giovanni XXIII la mostra Il carnevale ecologico

Questa mattina, alle 10:30, nella stazione metro Giovanni XXIII, si tiene l’inaugurazione della mostra “Il Carnevale Ecologico”. Sono esposti i lavori realizzati dagli studenti delle scuole primarie che hanno partecipato al progetto. L’assessore Andrea Guzzardi sarà presente per tagliare il nastro e visitare l’esposizione. L’evento coinvolge bambini e insegnanti, che hanno creato maschere e decorazioni usando materiali riciclati. La mostra si svolge negli spazi della stazione, attirando l’attenzione di pendolari e cittadini.

Giovedì 12 febbraio alle 10,30, negli spazi della stazione Fce della metropolitana "Giovanni XXIII", l'assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi inaugurerà la mostra dei lavori, individuali e collettivi, prodotti dalle scuole primarie che hanno aderito al progetto "Il Carnevale Ecologico.

