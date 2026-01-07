Abbandono e degrado nella stazione metro Giovanni XXIII

La stazione della metropolitana Giovanni XXIII a Catania presenta evidenti segni di abbandono e deterioramento. La mancanza di manutenzione ha portato a condizioni di degrado che influiscono sulla sicurezza e sul decoro dell’area. È importante affrontare questa situazione per garantire un servizio più sicuro e accogliente per tutti gli utenti.

Salve, mi sento in obbligo di segnalare lo stato di degrado della stazione della metropolitana Giovanni XXIII a Catania. Siamo cittadini madoniti. Domenica mattina, in trasferta a Catania per il Christmas town Village, eravamo in tre, io mia moglie e mio figlio di 2 anni con passeggino al seguito.

