Guerra in Ucraina la mossa di Trump | il negoziatore Witkoff incontra Zelensky e i leader europei

La guerra in Ucraina entra nel giorno 1.389 con una fitta attività diplomatica che coinvolge Stati Uniti, Unione Europea e il governo di Kiev. Il presidente americano Donald Trump ha parlato di “molti progressi” verso la risoluzione del conflitto, mentre la Casa Bianca ha deciso di inviare in Europa il negoziatore Steve Witkoff per rilanciare il dialogo su un possibile accordo di pace entro la fine dell’anno. Parallelamente, l’Ue ha approvato il blocco indeterminato degli asset russi, con il voto favorevole dell’Italia. Sul fronte russo, invece, Mosca ribadisce condizioni durissime per un eventuale cessate il fuoco. Thesocialpost.it

