La morte di Van Der Beek pioggia di donazioni da Hollywood per la famiglia La generosità di Spielberg in nome di Dawson

La morte di James Van Der Beek, volto simbolo di Dawson's Creek, ha scosso Hollywood e milioni di fan cresciuti tra sogni di cinema e amori adolescenziali. L’attore, scomparso a 48 anni dopo una battaglia contro un tumore al colon-retto, lascia la moglie Kimberly e sei figli. E un vuoto che l’industria dell’intrattenimento ha deciso di colmare almeno in parte con un gesto concreto. Ecco come. La raccolta fondi per la famiglia di Van der Beek. In poche ore dalla pubblicazione, la campagna GoFundMe creata dagli amici più stretti ha superato ogni previsione. L’obiettivo iniziale, fissato a poco più di mezzo milione di dollari per sostenere le spese mediche e garantire stabilità alla famiglia, è stato rapidamente ritoccato verso l’alto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Steven Spielberg ha donato 25mila dollari alla raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek, morto l’11 febbraio a 48 anni a causa di un tumore al colon, lasciando la comunità di Hollywood sgomenta.

