Operazione antidroga nei boschi di Olgiate Comasco | pusher 32enne arrestato dopo la fuga
Lunedì 6 gennaio 2026, i carabinieri di Olgiate Comasco hanno eseguito un’operazione antidroga nei boschi locali, arrestando un uomo di 32 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento ha portato alla cattura del sospetto dopo una breve fuga, contribuendo alla lotta contro lo spaccio nella zona.
Nuova operazione antidroga nei boschi di Olgiate Comasco. Nella serata di lunedì 6 gennaio 2026, intorno alle 19, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo è scattato nell’area boschiva della località Baragiola, da tempo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
