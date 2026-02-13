La modella Gabrielle Henry dopo l'incidente a Miss Universo è ancora in ospedale | È cambiato tutto

Gabrielle Henry, modella giamaicana, ha scritto su Instagram che la sua vita è cambiata dopo l’incidente a Miss Universo. La giovane è ancora ricoverata in ospedale, dove si trova da tre mesi. La caduta durante la finale ha lasciato segni visibili sul suo volto e ha richiesto un lungo periodo di recupero. Ora, con un sorriso timido, condivide aggiornamenti sulla sua condizione e sui progressi fatti.

