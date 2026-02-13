La modella Gabrielle Henry dopo l'incidente a Miss Universo è ancora in ospedale | È cambiato tutto
Gabrielle Henry, modella giamaicana, ha scritto su Instagram che la sua vita è cambiata dopo l’incidente a Miss Universo. La giovane è ancora ricoverata in ospedale, dove si trova da tre mesi. La caduta durante la finale ha lasciato segni visibili sul suo volto e ha richiesto un lungo periodo di recupero. Ora, con un sorriso timido, condivide aggiornamenti sulla sua condizione e sui progressi fatti.
Gabrielle Henry, rappresentante della Giamaica a Miss Universo, dopo la drammatica caduta e i tre mesi in ospedale, è tornata sui social. Con le foto che la ritraggono ancora ricoverata, ha raccontato: "La più grande forza è stata quella di scegliere di rialzarmi".🔗 Leggi su Fanpage.it
Miss Giamaica ancora ricoverata dopo la caduta a Miss Universo, come sta: “Lesioni gravi e un’emorragia”
“Ha una frattura intracranica e lesioni significative”: Miss Giamaica ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo
La modella Gabrielle Henry dopo l’incidente a Miss Universo è ancora in ospedale: È cambiato tuttoGabrielle Henry, rappresentante della Giamaica a Miss Universo, dopo la drammatica caduta e i tre mesi in ospedale, è tornata sui social ... fanpage.it
Miss Universo, terribile caduta di Gabrielle Henry: come staDoveva essere una delle passerelle più importanti del percorso di Gabrielle Henry, la concorrente giamaicana in gara a Miss Universo 2025 e invece si è trasformata in una scena di sgomento collettivo. 105.net
