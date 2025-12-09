Miss Giamaica ancora ricoverata dopo la caduta a Miss Universo come sta | Lesioni gravi e un'emorragia
Gabrielle Henry, Miss Giamaica, è ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo. La ragazza era stata portata via in barella e, come si apprende ad alcune settimane di distanza, ha vissuto "condizioni critiche" e riportato "un'emorragia intracranica con la perdita di coscienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Miss Universo a Bangkok, miss Giamaica cade dal palco mentre sfila
“Ha una frattura intracranica e lesioni significative”: Miss Giamaica ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo
Durante la prova in abito da sera delle fasi preliminari del concorso Miss Universo a Bangkok, Gabrielle Alexis Henry, rappresentante della Giamaica, subisce una gravissima caduta. Mentre sfila sul palco, perde l'equilibrio e precipita attraverso un'ap
La concorrente giamaicana Gabrielle Henry è caduta dalla passerella durante le preliminari di #MissUniverso 2025 in #Thailandia. Lo staff è intervenuto immediatamente e la giovane è stata portata via in barella.
“Ha una frattura intracranica e lesioni significative”: Miss Giamaica ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo - Gabrielle Alexis Henry ha subito una frattura intracranica dopo essere caduta dal palco durante le prove di Miss Universo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
