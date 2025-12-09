Miss Giamaica ancora ricoverata dopo la caduta a Miss Universo come sta | Lesioni gravi e un'emorragia

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabrielle Henry, Miss Giamaica, è ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo. La ragazza era stata portata via in barella e, come si apprende ad alcune settimane di distanza, ha vissuto "condizioni critiche" e riportato "un'emorragia intracranica con la perdita di coscienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

