Miss Giamaica ancora ricoverata dopo la caduta a Miss Universo come sta | Lesioni gravi e un'emorragia

Gabrielle Henry, Miss Giamaica, è ancora ricoverata in ospedale dopo la caduta a Miss Universo. La ragazza era stata portata via in barella e, come si apprende ad alcune settimane di distanza, ha vissuto "condizioni critiche" e riportato "un'emorragia intracranica con la perdita di coscienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it