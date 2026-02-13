La mamma di Zoe si tormenta perché non le ha detto di tornare subito a casa, dopo averla sentita quella sera. La donna spiega di averle insegnato a dire di no, ma si sente in colpa per aver lasciato che la ragazza rimanesse fuori più a lungo del previsto. La preoccupazione cresce mentre ripensa alle parole che avrebbe potuto pronunciare per proteggerla.

Asti, 13 febbraio 2026 – "Mi sto torturando del non averle detto ‘vieni subito a casa’ quando l'ho sentita quella sera. Ma perché avrei dovuto? Aveva finito di lavorare da poco, era serena con i suoi amici. Mi fidavo di lei. Non faceva mai tardi. Mi avvisava se si muovevano in macchina. Ogni suo spostamento me lo diceva”. Tante domande e nessuna risposta nella testa di Mariangela Auddino, la mamma di Zoe Trinchero, 17 anni, uccisa a Nizza Monferrato dal reo confesso Alex Manna, 19 anni, che pretendeva da lei una relazione. In un audio diffuso dai legali, la donna dà sfogo ai pensieri strazianti che dall’alba del 7 febbraio la tormentano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mamma di Zoe senza pace: “Le ho insegnato a dire di no. Mi torturo per non averle detto di rientrare a casa”

Zoe Trinchero, madre della ragazza uccisa a 17 anni a Nizza Monferrato, si confessa per la prima volta parlando del dolore che prova perché non le ha chiesto di tornare a casa quella sera.

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, ha inviato un messaggio vocale a più giornali in cui si sente il suo dolore e il rimorso, dopo aver evitato di chiedere alla figlia di tornare a casa quella sera.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato. La madre: Tutti le volevano bene, non doveva finire così; Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: Ha incontrato un ragazzo. Un amico in caserma; Chi era Zoe Trinchero, la 17enne uccisa e gettata in un canale a Nizza Monferrato; Zoe Trinchero uccisa e gettata in un torrente a 17 anni, la mamma: Ha incontrato un ragazzo. Un amico in caserma.

Zoe Trinchero, la mamma rompe il silenzio: Mi sto torturando per non averle detto di tornare subito a casa quando l’ho sentita quella seraMariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, rompe il silenzio dopo la morte della figlia 17ennne uccisa dal 20enne reo confesso Alex Manna, affidando a un audio il dolore e il senso di colpa che la ac ... affaritaliani.it

La mamma di Zoe Trinchero parla per la prima volta e racconta il suo dolore: Vogliamo la veritàQuando una ragazza di 17 anni viene uccisa per aver detto ‘no’: la battaglia della mamma di Zoe contro il femminicidio. notizie.it

"Mi sto torturando per non averle detto di tornare subito a casa quando l'ho sentita quella sera. Nessun uomo deve alzare più un dito su una donna". In un audio inviato a Fanpage.it, Mariangela Auddino, la mamma di Zoe Trinchero, racconta chi era la 17enne - facebook.com facebook

Zoe Trinchero, la mamma: "Mi sto torturando per non averle detto di tornare subito a casa quando l’ho sentita" ift.tt/umI4yok x.com