Zoe Trinchero, madre della ragazza uccisa a 17 anni a Nizza Monferrato, si confessa per la prima volta parlando del dolore che prova perché non le ha chiesto di tornare a casa quella sera. La morte di sua figlia, avvenuta durante una serata tra amici, le ha lasciato un vuoto enorme, e ora ricorda con affetto la maturità e l’intelligenza della ragazza, che amava leggere e dipingere. La donna invita i genitori e le scuole a prestare più attenzione al rispetto tra i giovani, più che alla competizione.

Una madre straziata dal dolore. Mariangela Audino parla per la prima volta con la stampa dopo la morte della figlia Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni uccisa da Alex Manna a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La donna ha infatti rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, esprimendo tutto il dolore di una madre a cui è stato strappato quanto di più caro aveva al mondo. Dalle colonne del quotidiano, Audino parla di quanto Zoe fosse una ragazza sempre felice, serena e piena di progetti. Da pochi mesi prima dell’omicidio la ragazza aveva infatti messo da parte dei soldi per prendere la patente ed acquistare una macchina, che la famiglia aveva addirittura già scelto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zoe Trinchero, la mamma rompe il silenzio: “Mi torturo per non averle detto di tornare a casa quella sera”

Zoe Trinchero, la giovane studentessa di 16 anni, è morta a causa di un tragico femminicidio, un episodio che ha scosso l’intera comunità.

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, ha inviato un audio pieno di dolore in cui confessa di tormentarsi per non aver insistito affinché sua figlia tornasse a casa quella sera, consapevole del suo odio per la violenza.

