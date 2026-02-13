Zoe la mamma | Mi torturo per non averle detto di tornare a casa quella sera Lei odiava la violenza

Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, ha inviato un messaggio vocale a più giornali in cui si sente il suo dolore e il rimorso, dopo aver evitato di chiedere alla figlia di tornare a casa quella sera. La ragazza di 17 anni, che detestava la violenza, è stata uccisa brutalmente a Nizza il 6 febbraio. La madre racconta di aver pensato spesso a quella sera, tormentata dal senso di colpa per non aver insistito.

È un audio intriso di dolore e rimorso quello inviato a diversi quotidiani da Mariangela Auddino, madre di Zoe Trinchero, la diciassettenne brutalmente uccisa la sera del 6 febbraio a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. Il corpo della giovane è stato rinvenuto nel greto del rio Nizza, dove il ventenne Alex Manna, dopo aver confessato il delitto, l'aveva abbandonata. «Mi sto torturando per non averle detto di tornare subito a casa», dice la donna in un lungo messaggio affidato all'avvocato di famiglia Fabrizio Ventimiglia.

