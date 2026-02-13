La madre del bimbo | Ero presa troppo dal dolore per fare domande all’inizio Abbiamo saputo dai giornali

Patrizia Mercolino, madre del bambino che è stato trovato attaccato a una macchina all’ospedale Monaldi dopo il fallimento del trapianto, ha dichiarato di essere stata troppo sconvolta dal dolore per fare domande in quei momenti. La donna ha spiegato che ha deciso di presentare una denuncia l’11 febbraio, ma ha appreso che l’organo era stato “bruciato” dopo l’espianto solo leggendo i giornali. La notizia ha suscitato grande stupore in tutta la comunità, soprattutto perché il trapianto era stato eseguito a Bolzano pochi giorni prima.

"Ero presa troppo dal dolore per fare domande all'inizio". Spiega così Patrizia Mercolino, mamma del piccolo attaccato a una macchina all' ospedale Monaldi dopo il fallimento del trapianto, come ha deciso di presentare la denuncia l'11 febbraio scorso e come la notizia che l'organo era stato "bruciato" dopo l'espianto avvenuto a Bolzano è stata appresa dai giornali. "Nessuno mi ha detto niente, l'abbiamo scoperto dai giornali". È stato il quotidiano Il Mattino il primo a rivelare perché il cuore trapiantato non era partito. "Le ore passano in fretta, abbiamo poco tempo". Al momento sono sei le persone indagate e sono in corso acquisizioni e raccolta di testimonianza per ricostruire la catena di responsabilità

Una corsa contro il tempo per trovare un cuore nuovo.

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

