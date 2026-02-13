La Lollo concede il bis conquista un altro Oscar e bacchetta le donne
La Lollo, celebre ballerina e attrice, conquista il suo secondo Oscar e si scaglia contro le donne che, a suo avviso, si lamentano troppo senza impegnarsi davvero.
Mamma fenomenale. Meravigliosa mamma d'oro. Mamma davvero "speciale" come sottolinea il ministro dello sport, Andrea Abodi. Sono Giochi doppiamente trionfali - come in passato al femminile riuscirono alla fondista Manuela Di Centa a Lillehammer 1994 - per Francesca Lollobrigida, che impreziosisce la sua Olimpiade con un altro titolo: quello di ieri dei 5mila arriva dopo i 3mila vinti sabato. In una gara che le è entrata nel cuore. Nonostante le fatiche, la romana riesce a prevalere sull'olandese Conijn di soli dieci centesimi. Bronzo alla norvegese Wiklund. Stavolta non c'è il piccolo Tommaso fisicamente a Rho Fiera, ma il figlio assiste all'impresa solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La Benetton Treviso si concede il bis contro le Zebre Parma nel derby di United Rugby Championship
L'Adriatic Tattoo & Sport Festival concede il bis a Senigallia: rese note le date della seconda edizione
L’Adriatic Tattoo & Sport Festival torna a Senigallia, confermando il suo appuntamento estivo.
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Lollo bis. Lollobrigida ancora campionessa olimpica di pattinaggio, Cardano in festa.
Francesca Lollobrigida concede il bis. La Lollo è di nuovo campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio. Un successo nato alla Cardanoskating. Ed è doppia festa a Cardano al Campo. Qualche ora prima della medaglia d'oro la Federazione ha assegnato - facebook.com facebook