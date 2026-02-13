La Lollo concede il bis conquista un altro Oscar e bacchetta le donne

La Lollo, celebre ballerina e attrice, conquista il suo secondo Oscar e si scaglia contro le donne che, a suo avviso, si lamentano troppo senza impegnarsi davvero.

Mamma fenomenale. Meravigliosa mamma d'oro. Mamma davvero "speciale" come sottolinea il ministro dello sport, Andrea Abodi. Sono Giochi doppiamente trionfali - come in passato al femminile riuscirono alla fondista Manuela Di Centa a Lillehammer 1994 - per Francesca Lollobrigida, che impreziosisce la sua Olimpiade con un altro titolo: quello di ieri dei 5mila arriva dopo i 3mila vinti sabato. In una gara che le è entrata nel cuore. Nonostante le fatiche, la romana riesce a prevalere sull'olandese Conijn di soli dieci centesimi. Bronzo alla norvegese Wiklund. Stavolta non c'è il piccolo Tommaso fisicamente a Rho Fiera, ma il figlio assiste all'impresa solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la lollo concede il bis conquista un altro oscar e bacchetta le donne

