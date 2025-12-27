la benetton treviso si concede il bis contro le zebre parma nel derby di united rugby championship

Secondo successo su due nei derby per la Benetton Treviso, che al Lanfranchi soffre un’ora prima di avere la meglio sulle Zebre Parma e bissare la vittoria di una settimana fa. Un successo al termine di un match molto falloso e combattuto, con ben tre cartellini e altrettante mete annullate a Treviso, che alla fine però fa valere la propria superiorità. Pronti, via e la prima azione della Benetton Treviso si chiude con un ottimo Zuliani che si libera, avanza, passa l’ovale a Mendy e l’argentino vola fino in fondo e subito Treviso avanti 0-7. Insistono i veneti, con le Zebre Parma molto fallose e al 7’ fallo volontario di Giacomo Ferrari da terra, cartellino giallo, e dalla piazzola Umaga firma lo 0-10. 🔗 Leggi su Oasport.it

