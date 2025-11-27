Importante sfida per la Life365eu | al Villa Romiti si cercano punti salvezza contro Montespertoli
Torna in campo al Villa Romiti la Life365.eu che, sabato sera alle 20.30, attende la Montesport Montespertoli per una sfida fondamentale per il morale e per la classifica. La formazione toscana, reduce da due ko consecutivi e avanti appena un punto in graduatoria rispetto a Picchi e compagne. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
