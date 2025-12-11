Ultima gara del 2025 al Villa Romiti | per la Life365eu la difficile prova contro Valdarno
L'ultimo impegno casalingo del 2025 per la Life365.eu al Villa Romiti si presenta come una sfida importante contro la seconda forza del campionato, la Pediatrica Bindi Spa Valdarno. La partita, in programma sabato sera alle 20.30, rappresenta un'occasione cruciale per la squadra di affrontare con determinazione la difficile prova contro un avversario di alto livello.
