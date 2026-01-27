Mediaset duro comunicato dopo il video di Corona | La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica
Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta al video di Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica. La società, appartenente alla famiglia Berlusconi, ribadisce l’importanza di rispettare i principi di correttezza e responsabilità nel rispetto dei valori democratici.
«La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone». Nette le parole di Mediaset che in un comunicato dice con chiarezza come la pensa sulla questione che vede in campo da una parte Fabrizio Corona e le sue rivelazioni «hot», e dall'altra Alfonso Signorini (e in parte la tv di Cologno Monzese) conduttore del «Grande Fratello». Mediaset - che fino ad ora aveva scelto un basso profilo, preferendo tacere - ha dunque comunicato il suo pensiero, dopo che il giudice ha deciso di bloccare le nuove rivelazioni su «Falsissimo» (format web di Corona) e ha anche obbligato l'ex re dei paparazzi a ritirare tutto il materiale pubblicato (chat, video, foto) che avevano come protagonista Signorini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Mediaset Durò
Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: “Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamo”
Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.
Caso Signorini, Mediaset: “Libertà di espressione non è libertà di diffamazione”
In questa analisi si esamina la posizione di Mediaset riguardo alle recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, evidenziando l'importanza di distinguere tra libertà di espressione e diffamazione.
Ultime notizie su Mediaset Durò
Argomenti discussi: Mediaset:denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dell'azienda e di suoi conduttori; Stop al GFVip, incertezza a Mediaset: Stiamo ancora valutando. L'audio arrivato a Fanpage.it; Selvaggia Lucarelli contro Le Iene dopo un servizio su Chiara Ferragni: Gli unici condannati sono stati loro; Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazioni e minacce. La replica: Dovete spararmi per fermarmi.
Mediaset, duro comunicato dopo il video di Corona: «Libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica»« La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone». Nette le parole di Mediaset che in un comunicato dice con ch ... corriere.it
Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamoMediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto ... fanpage.it
Fabrizio Corona rivela il motivo dell’estromissione di Belen Rodriguez da Mediaset. Il duro attacco a Maria De Filippi: https://fanpa.ge/22wJ2 - facebook.com facebook
Prima di fare carriera a sport Mediaset, Eva aveva mosso i primi passi da noi al #tackleduroshow #tackle12 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.