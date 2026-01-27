Mediaset duro comunicato dopo il video di Corona | La libertà di espressione non è libertà di diffamazione né di gogna mediatica

Mediaset ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta al video di Corona, sottolineando che la libertà di espressione non deve trasformarsi in diffamazione o gogna mediatica. La società, appartenente alla famiglia Berlusconi, ribadisce l’importanza di rispettare i principi di correttezza e responsabilità nel rispetto dei valori democratici.

«La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone». Nette le parole di Mediaset che in un comunicato dice con chiarezza come la pensa sulla questione che vede in campo da una parte Fabrizio Corona e le sue rivelazioni «hot», e dall'altra Alfonso Signorini (e in parte la tv di Cologno Monzese) conduttore del «Grande Fratello». Mediaset - che fino ad ora aveva scelto un basso profilo, preferendo tacere - ha dunque comunicato il suo pensiero, dopo che il giudice ha deciso di bloccare le nuove rivelazioni su «Falsissimo» (format web di Corona) e ha anche obbligato l'ex re dei paparazzi a ritirare tutto il materiale pubblicato (chat, video, foto) che avevano come protagonista Signorini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

