Giovanna dei disoccupati | una versione attuale di Brecht con Natalino Balasso al Teatro Duse

Al Teatro Duse, Natalino Balasso presenta “Giovanna dei disoccupati”, una rivisitazione moderna e originale di Brecht. L’opera si configura come un “apocrifo teatrale”, scritto, secondo l’autore, “sotto dettatura”, offrendo una lettura contemporanea e riflessiva di temi sociali e umani. Uno spettacolo che unisce ironia e profondità, pensato per stimolare il pubblico a riflettere sulla realtà attuale.

Natalino Balasso firma "Giovanna dei disoccupati", un'irriverente e visionaria rilettura contemporanea ispirata a Brecht, che diventa un "apocrifo teatrale", scritto – come sostiene l'autore – "sotto dettatura". Lo spettacolo andrà in scena giovedì 8 e venerdì 9 gennaio al Teatro Duse.

"Giovanna dei disoccupati. Non abbassa mai la testa" - Non abbassa mai la testa" Balasso porta al Comunale lo spettacolo ispirato ad un testo di Bertolt Brecht "Dritta per la sua strada, non si lascia corrompere né cede alla ... ilrestodelcarlino.it

“Giovanna dei disoccupati“. Debutto nazionale per Balasso - BRESCIADebutto nazionale a Brescia per lo spettacolo di e con Natalino Balasso “Giovanna dei disoccupati. ilgiorno.it

Cosa resta di una comunità nell’epoca degli algoritmi Venerdì 10 gennaio, il Teatro Comunale di Limbiate ospita uno spettacolo potente, attuale e provocatorio, capace di parlare al nostro tempo con intelligenza e ironia. Giovanna dei disoccupati di e co - facebook.com facebook

