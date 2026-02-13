la goldengas ospita forlimpopoli che ha battuto la capolista

La Goldengas affronta Forlimpopoli, che ieri ha battuto la capolista, grazie a un colpo di scena nel finale. La squadra di casa cerca punti salvezza dopo una serie di sconfitte, mentre Forlimpopoli si presenta con il morale alto, forte della vittoria contro la capolista. Nella quinta giornata di ritorno in serie B Interregionale, Jesi e Senigallia, entrambe in grande forma, giocano in casa e puntano a consolidare le loro posizioni in classifica.

Quinta di ritorno in serie B Interregionale con le lanciate Jesi e Senigallia che giocano entrambe in casa. Tocca prima alla Pallacanestro Jesi che anticipa a sabato il suo match, alle ore 21 al PalaTriccoli agli ordini degli arbitri Desideri di Viterbo e Virgili di Porto Sant’Elpidio: di fronte un Termoli un pizzico più sereno dopo l’ultima vittoria ottenuta la settimana scorsa che lo ha allontanato dal rischio retrocessione diretta. Nonostante i molisani siano ancora in zona playout, non sono tuttavia formazione da sottovalutare: senza la penalizzazione di 3 punti decisa dal Giudice Sportivo, Termoli avrebbe infatti 16 punti, appena due meno di Jesi che a 18 è settima e in piena zona playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Goldengas torna a giocare in casa dopo una settimana di pausa e ospita il Gualdo Tadino per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale.

