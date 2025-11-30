Promozione Maranello colpo Capasso La Cdr ospita la capolista

Tutti in campo alle 14,30 i dilettanti col mercato che impazza e il Maranello (oggi turno di riposo) che ha chiuso in attacco con Angelo Capasso (2000) ex Modenese e Formigine, in arrivo da Scandiano. In Eccellenza (15^ giornata) a Campogalliano la Cdr Mutina riceve la capolista Nibbiano, big match anche per il Terre di Castelli di scena sul campo dell'Agazzanese seconda, in coda vale doppio per il Formigine la sfida sul campo del Corticella ultimo a -3 dai verdeblù. In Promozione (15^ giornata) la capolista Medolla San Felice cerca la sesta vittoria di fila a Scandiano, la Sanmichelese a -5 ospita il Montombraro, a Fossoli derby fra United Carpi e La Pieve, la Solierese a -1 dai playoff riceve il Baiso, per il Camposanto (a San Felice) c'è il Castellarano, sfida calda in coda Castelnuovo-V.

