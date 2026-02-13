La Futsal stasera in campo contro il Pordenone
La Futsal di Torino scende in campo questa sera contro il Pordenone, dopo aver rischiato di compromettere il risultato nella trasferta contro il Mestrefenice, dove i bianconeri, in vantaggio per 4-0, sono stati riacciuffati nel finale e hanno rischiato di perdere, salvati solo da una rete di Montalti, che aveva già segnato all’inizio della partita.
L’obiettivo immediato è cancellare le recriminazioni della trasferta contro il Mestrefenice dove i bianconeri in vantaggio per 4-0, sabato scorso, si sono fatti addirittura raggiungere e nel finale hanno anche rischiato incredibilmente la sconfitta, salvati solo da una prodezza di Montalti che già era stato protagonista a inizio match. L’occasione scatta puntuale stasera, alle 20.30, al PalaPaganelli, contro un Pordenone settimo in graduatoria, a -6 dai romagnoli e che all’andata vinse 4-3. La Futsal invece è terza a 6 lunghezze dalla capolista Petrarca Padova che al momento sarebbe direttamente in A e a +5 nel difendere la zona playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
