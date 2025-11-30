Il rebus Felder è lontano dall’essere risolto. Il play americano oggi contro Torino (palla a due ore 18 alla Vitrifrigo) non sarà della partita: il fastidio al piede è diventato doloroso e si è preferito fermarlo in attesa di nuovi esami per chiarire che cos’è successo un mese fa quando s’infortunò contro Pistoia nella serata più convincente disputata finora. Finora la squadra se l’è cavata comunque, con uno straniero che gioca 22’ uscendo dalla panchina e segnando 8.4 punti di media, ma è una situazione che va chiarita, per il bene suo e della Vuelle. Che intanto vuole approfittare del nuovo appuntamento casalingo per mantenere la testa della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, il rebus Felder non è ancora risolto. Stasera contro Torino non sarà in campo