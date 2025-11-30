Vuelle il rebus Felder non è ancora risolto Stasera contro Torino non sarà in campo
Il rebus Felder è lontano dall’essere risolto. Il play americano oggi contro Torino (palla a due ore 18 alla Vitrifrigo) non sarà della partita: il fastidio al piede è diventato doloroso e si è preferito fermarlo in attesa di nuovi esami per chiarire che cos’è successo un mese fa quando s’infortunò contro Pistoia nella serata più convincente disputata finora. Finora la squadra se l’è cavata comunque, con uno straniero che gioca 22’ uscendo dalla panchina e segnando 8.4 punti di media, ma è una situazione che va chiarita, per il bene suo e della Vuelle. Che intanto vuole approfittare del nuovo appuntamento casalingo per mantenere la testa della classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vuelle, il rebus Felder non è ancora risolto. Stasera contro Torino non sarà in campo - Coach Spiro Leka: "Affrontiamo una squadra in salute, che vanta due degli Usa più forti di tutto il campionato" ... Segnala ilrestodelcarlino.it
«Vuelle, serve più coraggio». Il rammarico di coach Leka dopo la sconfitta con Livorno. Delude in particolare l'attesissimo Felder - La prima sconfitta stagionale ha detto chiaramente che la squadra deve crescere e dovrà farlo il più in fretta ... Riporta corriereadriatico.it
Vuelle, Felder saluta ma è solo un arrivederci. Il play ha convinto, va in Usa a prendere il visto - Oggi Kay Felder vola a casa, ma è solo un arrivederci: il giocatore, al quale tutti gli addetti ai lavori riconoscono caratteristiche sia di creatore di gioco che di finalizzatore ed un’indiscutibile ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it