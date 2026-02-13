La fotografia oltre la carta: la personale di Danilo Susi a Bologna Bologna, 13 febbraio 2026 – Danilo Susi porta le sue immagini più intime e sperimentali alla galleria Sgallari Arte, dove il 14 febbraio alle 17 apre la sua mostra personale, scelta per celebrare San Valentino in modo originale, con un focus sulle emozioni catturate oltre il classico formato stampato.

Bologna, 13 febbraio 2026 – San Valentino con un clic. Apre il 14 febbraio nelle sale di Sgallari Arte (ore 17.30, galleria Falcone e Borsellino, fino al 7 marzo) la personale di Danilo Susi intitolata Fotografia Oltre, curata da Cristina Gualandi con la presentazione di Cristina Bignardi. Si tratta di una mostra itinerante già in locandina a New York e poi a Trieste, Pesaro e al Maxxi di Roma, in attesa di approdare all'Aquila capitale della cultura. L'appuntamento è una finestra sulla sensibilità dell'artista abruzzese, che riproduce l’immagine stampata non solo sulla carta. Susi si serve infatti di altri supporti come plexiglass, pannelli in alluminio, lastra piuma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La fotografia oltre la carta: la personale di Danilo Susi a Bologna

