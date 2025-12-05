La fortuna bacia il casertano | vinti 135mila euro al Lotto con tre giocate gemelle

Casertanews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I soldati, il padre dei bambini e il morto che parla. Una combinazione che porta a una vincita da ben 135mila euro con un terno secco su tutte le ruote al Lotto.La vincita, registrata in una ricevitoria sulla Domitiana a Castel Volturno, è stata effettuata con tre giocate gemelle, probabilmente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fortuna bacia casertano vintiLa fortuna bacia il casertano: vinti 135mila euro al Lotto con tre giocate "gemelle" - La vincita, registrata in una ricevitoria sulla Domitiana a Castel Volturno, è stata effettuata con tre giocate gemelle, probabilmente realizzate dallo stesso fortunato giocatore, da 45mila euro ... Come scrive casertanews.it

fortuna bacia casertano vintiLa fortuna bacia il casertano: centrata una quaterna da 14.400 euro - Campania protagonista con il Lotto grazie a sette vincite per un totale che sfiora i 95mila euro. Si legge su casertanews.it

fortuna bacia casertano vintiLA FORTUNA BACIA CASERTA. Centrata una quaterna in via Roma - CASERTA – Campania protagonista con il Lotto grazie a sette vincite per un totale che sfiora i 95mila euro. Come scrive casertace.net

fortuna bacia casertano vintiLOTTO. Estrazione fortunata nel Casertano. Vinti 20mila euro. ECCO DOVE - L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,7 milioni di euro, per un totale di 1,16 miliardi di euro da inizio 2025 ... Secondo casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Fortuna Bacia Casertano Vinti