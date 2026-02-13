La fiamma della speranza brilla al Fazzi | il tedoforo Renis tra i piccoli pazienti

Marco Renis, il tedoforo scelto per portare la fiaccola olimpica all’ospedale “Fazzi” di Lecce, ha acceso la fiamma tra i piccoli pazienti, portando un messaggio di speranza e solidarietà. La scelta di coinvolgere Renis, noto per il suo impegno nel sociale, mira a regalare un momento di allegria ai bambini in cura, molti dei quali stanno affrontando lunghe terapie. La presenza del atleta ha portato un sorriso sincero e un senso di comunità tra i reparti pediatrici, distinguendosi da altri eventi con il suo tocco di umanità.

Iniziativa di solidarietà nei reparti di Pediatria e Oncoematologia di Lecce: il racconto dei valori olimpici porta gioia e coraggio ai bambini ricoverati. Aneddoti e curiosità sui Giochi LECCE – Non è solo una questione di record o medaglie: lo sport, nella sua essenza più pura, è vicinanza e calore umano. Lo ha dimostrato questa mattina Luigi Renis, tedoforo ufficiale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, che ha varcato la soglia dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per una visita speciale ai reparti di Pediatria, Utin e Oncoematologia pediatrica. L’incontro ha portato una ventata di stupore e gioia non solo tra i piccoli pazienti, ma anche tra gli operatori sanitari e le famiglie.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su fazzi fiamma

Un tedoforo messinese con una storia di speranza, dalla lotta contro il tumore alla portazione della Fiamma Olimpica.

Ultime notizie su fazzi fiamma

Argomenti discussi: La Fiamma della Speranza al Niguarda: l'abbraccio dei tedofori ai giovani di Crans-Montana; La fiamma e la tregua: un messaggio (da noi) al mondo; Il Braciere Olimpico all’Arco della Pace; Da PizzAut alla Croce Rossa a Banco Alimentare, i tedofori della solidarietà che accendono speranza e inclusione.

La Fiamma Olimpica accende la speranza al Niguarda per i giovani feriti di Crans-MontanaI tedofori di Milano Cortina 2026 fanno tappa all’ospedale milanese davanti al reparto di Terapia Intensiva I tedofori di Milano Cortina 2026 hanno fatto tappa all’Ospedale Niguarda di Milano, portand ... 7giorni.info

Da PizzAut alla Croce Rossa a Banco Alimentare, i tedofori della solidarietà che accendono speranza e inclusioneDa PizzAut alla Croce Rossa e al Banco Alimentare, i tedofori Coca-Cola portano la Fiamma Olimpica e storie di inclusione, solidarietà e speranza in Italia ... famigliacristiana.it

TeleRama. . Dopo la messa in onda del servizio sull’ispezione del consigliere regionale Paolo Pagliaro nel reparto di Radioterapia del Fazzi di Lecce, sui social si è aperto un lungo e acceso dibattito. Centinaia di commenti raccontano disagi, attese, terapie ri - facebook.com facebook