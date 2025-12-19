Doni sorrisi e speranza | Babbo Natale Barese porta i regali ai piccoli pazienti dell’Oncoematologia pediatrica
I piccoli pazienti ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, hanno vissuto un pomeriggio di sorrisi, emozioni e magia natalizia, grazie alla visita di Babbo Natale Barese.L’iniziativa si è svolta oggi, venerdì 19 dicembre, intorno alle 15.30 e ha trasformato per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
