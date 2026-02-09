Musica messaggi d’amore e foto di coppia | a San Valentino c’è Darsena in Love

A Pozzuoli nasce “Darsena in Love”, il primo evento dedicato a San Valentino. Per tutta la giornata, coppie e innamorati hanno potuto scoprire musica, messaggi d’amore e scattare foto insieme. La manifestazione ha preso piede nella Darsena, creando un clima romantico e rilassato. Un modo semplice per festeggiare la festa degli innamorati in modo diverso e coinvolgente.

Nasce a Pozzuoli "Darsena in Love", primo appuntamento dedicato interamente alla festa degli innamorati. Location d'eccezione sarà il suggestivo porticciolo dei pescatori che sabato 14 febbraio sarà illuminato di rosso, colore simbolo dell'amore. L'evento, inoltre, sarà caratterizzato da un intervento artistico urbano che intreccia fotografia, musica e partecipazione pubblica, trasformando lo spazio in un luogo di incontro, relazione e scoperta. Il progetto artistico si chiama "yourBaaci" ed è realizzato dall'artista napoletano Arsenyco il quale inviterà le coppie a scambiarsi un bacio davanti all'obiettivo.

