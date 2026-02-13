La donna accoltellata in via Libertà condizioni stabili | l' aggressore portato in carcere è giallo sul movente

Maria Rossi è stata accoltellata questa mattina in via Libertà durante una lite con un uomo di 52 anni, che dopo aver estratto un coltello l’ha ferita alla schiena; l’uomo, identificato come Marco B., è stato subito arrestato e portato in carcere, mentre lei si trova ricoverata in Rianimazione in condizioni stabili ma molto gravi.

Lei si trova ricoverata in Rianimazione, in condizioni stabili sebbene ancora molto gravi dopo la coltellata ricevuta alla schiena, mentre lui, il 52enne (M. G. D. S. le sue iniziali) arrestato in flagranza per l’aggressione, si trova in una cella del Pagliarelli in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Proseguono le indagini della squadra mobile sul brutale ferimento di una 56enne che ieri, intorno alle 18.30, era appena uscita da una parrucchieria in zona via Libertà. Dalle prime informazioni sembrerebbe che i due non si conoscano né che ci fossero stati dei contatti precedenti, ma altre indicazioni potrebbe fornirle la stessa vittima, tornata a respirare spontaneamente e con un drenaggio toracico, non appena potrà essere ascoltata dagli investigatori.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su libertà donna

Una donna di 56 anni è stata accoltellata questo pomeriggio all’incrocio tra via Mondini e via Libertà.

Questa mattina in via Libertà a Palermo una donna di 56 anni è stata accoltellata.

Ultime notizie su libertà donna

Argomenti discussi: Donna accoltellata a Palermo, fermato uomo con problemi psichiatrici; Donna accoltellata in strada nel centro di Palermo, fermato l'aggressore; Donna accoltellata in via Libertà: fermato l'aggressore; Coltellate alle spalle mentre cammina in centro, grave donna a Palermo.

Donna accoltellata in strada in centro a Palermo, è grave. Fermato l'aggressoreLa donna di 56 anni è stata trasportata dai sanitari del 118 all'ospedale Villa Sofia col codice rosso. Ha una ferita alla scapola che forse le ha perforato un polmone. I sanitari l'hanno trovata ... ansa.it

Palermo, donna accoltellata in via Libertà appena uscita dal parrucchierePALERMO – Una donna è stata ferita con un’arma da taglio nel tardo pomeriggio di ieri in via Libertà, una delle principali arterie del capoluogo ... newsicilia.it

Palermo, donna accoltellata in via Libertà davanti a tutti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook