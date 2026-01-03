Biondi | L’Aquila 2026 racconta la forza di una città che ha trasformato la ricostruzione in visione

L’Aquila si prepara a vivere un anno importante, diventando ufficialmente la Capitale italiana della Cultura nel 2026. Un’opportunità per mettere in luce la rinascita e la crescita di una città che ha saputo trasformare la ricostruzione in una visione condivisa. Il sindaco Biondi sottolinea come questa occasione rappresenti un passo avanti nel percorso di valorizzazione e di identità culturale della città.

Sindaco Biondi, finalmente il 2026. Per tutto l'anno L'Aquila è ufficialmente la Capitale italiana della Cultura. Un momento atteso da tempo. Da cosa partirà questa esperienza? Con il 2026 si apre per L'Aquila un anno importante e molto atteso. La cerimonia inaugurale del 17 gennaio, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, segnerà l'avvio ufficiale di un percorso costruito nel tempo e condiviso con una comunità, che ha scelto di investire nella cultura come leva di crescita e di futuro. Capitale italiana della Cultura non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase: un anno che mette in relazione luoghi, persone e linguaggi diversi, che consentirà all'Aquila di raccontarsi per quello che è oggi, senza retorica, con la determinazione di una città che ha saputo trasformare la ricostruzione in visione.

