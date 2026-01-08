Tra rigore istituzionale e gusto personale le royal hanno trasformato la borsa a mano con manico rigido in una firma di stile
Le royal hanno rivoluzionato l’evoluzione della borsa a mano con manico rigido, coniugando eleganza e funzionalità. Questa trasformazione, sospesa tra rigore istituzionale e gusto personale, ha portato a un nuovo standard di raffinatezza e versatilità nel mondo della moda. La loro interpretazione di un classico si distingue per sobrietà e attenzione ai dettagli, confermando il ruolo di simbolo di stile senza tempo.
. Un accessorio strategico, sempre uguale nella forma, ma diverso per brand e interpretazione. Funzionale, raffinata e fotogenica, accompagna impegni ufficiali e apparizioni pubbliche, raccontando molto più di quanto sembri sulle scelte di chi la indossa. Ad esempio, la preferita di Letizia di Spagna è la Victoria Insignia di Carolina Herrera nera. Indossata oltre 30 volte dal debutto nel 2022, l’ultima apparizione l’ha vista abbinata a un tailleur tweed bianco e nero. Kate Middleton conferma il suo approccio misurato allo stile scegliendo il modello Hudson di DeMellier in suede marrone. 🔗 Leggi su Amica.it
